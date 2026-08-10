Mașina de spălat cu operator la bord B 200 R Bp, alimentată de baterie, impresionează prin operarea extrem de simplă, rezultate optime de curățare și manipulare confortabilă. Designul său compact permite manevrarea ușoară chiar și pe suprafețe de formă dificilă, în timp ce capul de perie cilindrică de 85 cm, echipat cu o unitate de pre-măturare, și bară de aspirare nouă din aluminiu turnat asigură o performanță de aspirare remarcabilă, îndeplinind eficient sarcinile de curățare. Sistemul DOSE de dozare a agentului de curățare permite utilizarea economică a resurselor valoroase. Funcția auto-fill permite umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 200 l. Sistemul automat de clătire a rezervorului face convenabilă curățarea rezervorului de apă murdară. Comutatorul inteligent EASY Operation, comenzile codificate pe culori și afișajul mare color cu 30 de limbi asigură operarea ușoară a mașinii. În plus, lumina de zi vizibilă și protecția robustă de impact din oțel oferă siguranță atât operatorului, cât și echipamentului.