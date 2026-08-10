Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee

Cu un sistem de clătire a rezervorului de 200 l pentru apa murdară și unitatea pentru dozarea agentului de curățare DOSE, care asigură eficiență maximă: mașina pentru spălarea podelelor cu acumulator B 200 R Bp.

Mașina de spălat cu operator la bord B 200 R Bp, alimentată de baterie, impresionează prin operarea extrem de simplă, rezultate optime de curățare și manipulare confortabilă. Designul său compact permite manevrarea ușoară chiar și pe suprafețe de formă dificilă, în timp ce capul de perie cilindrică de 85 cm, echipat cu o unitate de pre-măturare, și bară de aspirare nouă din aluminiu turnat asigură o performanță de aspirare remarcabilă, îndeplinind eficient sarcinile de curățare. Sistemul DOSE de dozare a agentului de curățare permite utilizarea economică a resurselor valoroase. Funcția auto-fill permite umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 200 l. Sistemul automat de clătire a rezervorului face convenabilă curățarea rezervorului de apă murdară. Comutatorul inteligent EASY Operation, comenzile codificate pe culori și afișajul mare color cu 30 de limbi asigură operarea ușoară a mașinii. În plus, lumina de zi vizibilă și protecția robustă de impact din oțel oferă siguranță atât operatorului, cât și echipamentului.

Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
  • Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
  • Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
  • Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.
  • Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari.
  • Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
  • Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot.
Sistem inovator KIK
  • Securitate crescută împotriva operării incorecte
  • Reducerea costurilor de servisare
  • Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
  • Consum redus de energie.
  • Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
  • Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).
Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE"
  • Economii de detergent.
  • Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
  • Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Sistem de clătire a rezervorului
  • Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
  • Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
  • O igienă mai bună.
Afisaj mare color
  • Afisare clară a programului curent.
  • Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 850
Lățime de lucru, aspirare (mm) 1180
Rezervor apă curată / reciclată (l) 200 / 200
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 5100
Tipul bateriei Cu întreținere redusă
Baterie (V/Ah) 36 / 240
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 5
Timp de încărcare a bateriei (h) approx. 11
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V) 100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz) 50
Capacitate de urcare (%) 10
Viteza periilor (rpm) 180 - 1300
Presiunea de contact a periilor (kg) 97
Consumul de apă (l/min) max. 7
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 67
Puterea motorului (W) up to 2600
Greutate totală admisă (kg) 994
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1925 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Perie rolă: 2 Bucată
  • Încărcător integrat
  • Baterie și încărcător inclus
  • Bară de aspirație, curbată
  • Mături laterale
  • Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă

Echipament

  • Auto-Fill
  • Sistem de clătire a rezervorului
  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • DOSE
  • Funcție de măturare
  • Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
  • Bară față robustă
  • Culoarea și conceptul de operare Kärcher
  • Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
  • Cap de frecare extrem de silențios cu perie cilindrică, pentru zone sensibile la zgomot
  • Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
  • Plutitor electric și mecanic de comutare
  • Comutator selector Easy Operation
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
Masina de spalat pardoseli B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee

Video

Domenii de intrebuintare
  • Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.
Accesorii
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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