Mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack atinge o performanță ridicată în cel mai scurt timp, are o viteză de deplasare de până la 10 km/h, rezervoare de 260 de litri și o lățime de lucru de 100 cm. Pentru o siguranță absolută atunci când conduceți în curbe, un senzor pentru unghiul de virare monitorizează viteza și o reduce după cum este necesar. Echipamentul standard include o baterie de 630 Ah, încărcător, sistemul de dozare a agentului de curățare „Dose” care economisește resursele, funcția de umplere automată, un sistem manual de clătire a rezervorului, lumini de lucru și optimizarea automată a consumul de apă la deplasarea în curbe. Mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp este perfect proiectata chiar și pentru cele mai dificile aplicații de curățare industriala. Noul cap de periere cu disc pentru o mai mare robustețe, rolele solide deflectore, coșul de murdărie grosier din oțel inoxidabil, precum și bara de aspirare nouă, funcționează cu două turbine pentru a oferi rezultate excelente de aspirare. Opțional este disponibila și o punte de spălare laterală pentru curățarea aproape de margini.