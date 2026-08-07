Masina de spalat pardoseli B 300 R I Diesel

Combinație puternică de mașină pentru spălarea podelelor și mașină de măturat cu motor diesel diesel cu operator la bord B 300 R I Diesel cu perie laterală pentru curățare până la pereți și margini.

Mașina combinată cu operator la bord B 300 R I Diesel cu perie laterală este ideală pentru cele mai dificile sarcini datorită cadrului solid din oțel și sistemului de antrenare rezistent. Această mașină este eficientă, convenabilă, ușor de utilizat și permite intervale lungi de lucru pentru întreținerea și curățarea profundă a suprafețelor mari, precum și pentru măturarea și spălarea într-o singură trecere. Un rezervor de apă de 300 litri, o perie cilindrică mare, aspirație eficientă și funcția comodă de golire a containerului asigură o curățare temeinică și rapidă, iar evacuarea deșeurilor se face ușor datorită golirii la înălțime. Peria laterală, montată pe arc pe partea dreaptă a mașinii pentru a preveni eventualele daune din coliziuni, extinde lățimea de lucru până la aproximativ 1350 mm, permițând curățarea până la pereți și margini. Capacitatea de lucru a B 300 R I Diesel este de până la 16,550 m² pe oră.

Caracteristici si beneficii
Masina de spalat pardoseli B 300 R I Diesel: Frecare, aspirare și măturare într-un singur proces de lucru
Frecare, aspirare și măturare într-un singur proces de lucru
Productivitate dublă a omului și a mașinii. Înjumătățirea orelor lucrate. Măturarea preliminară nu este necesară.
Masina de spalat pardoseli B 300 R I Diesel: Golirea simplă la înălțime a containerului de deșeuri
Golirea simplă la înălțime a containerului de deșeuri
Comodă pentru operator. Fără contact direct cu murdăria. Golirea coșului de deșeuri se realizează în timp ce ești așezat.
Masina de spalat pardoseli B 300 R I Diesel: Perii laterale/punți cu perii de frecare laterale pivotante, pe ambele părți ale mașinii
Perii laterale/punți cu perii de frecare laterale pivotante, pe ambele părți ale mașinii
Extinderea lățimii de lucru până la 1.755 mm. Permite o performanță de suprafață de peste 16.000 m²/h. Protejează mașina și obiectele.
Poziție ridicată de conducere
  • Vedere foarte bună a suprafeței care trebuie curățată.
  • Manevrare agilă.
Cadru rezistent din oţel
  • Mașină robustă, care este, de asemenea, potrivită pentru lucrări mai intense.
Lamele curbate
  • Aspirare foarte bună, chiar şi în viraje strânse.
Motor economic diesel
  • Perioade lungi, neîntrerupte, de lucru.
  • Curăţare independentă.
  • Curățare flexibilă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Motorină
Lățime de lucru perii (mm) 1045 - 1400
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1755
Lățime de lucru, aspirare (mm) 1440
Rezervor apă curată / reciclată (l) 300 / 300
Recipient murdărie (l) 180
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 16550
Randament practic pe suprafață (m²/h) 12400
Tipul bateriei Baterie de pornire
Baterie (V/Ah) 12 / 80
Capacitate de urcare (%) 12
Viteza periilor (rpm) 460
Presiunea de contact a periilor (kg) 25 - 150
Consumul de apă (l/min) max. 12
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 92
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Scope of supply

  • Perie rolă: 2 Bucată
  • Bară de aspirație, curbată
  • Mături laterale

Echipament

  • Mecanism de tracțiune
  • Frână de parcare
  • Unitate de măturare integrată
  • Funcție de măturare
  • Sistem cu două rezervoare
Masina de spalat pardoseli B 300 R I Diesel
Masina de spalat pardoseli B 300 R I Diesel
Masina de spalat pardoseli B 300 R I Diesel
Masina de spalat pardoseli B 300 R I Diesel

Video

Domenii de intrebuintare
  • Parcari auto multietajate
  • De asemenea, pentru aplicații în hale deschise, depozite externe, rampe de încărcare și pe șantiere
  • Pentru industrie (topitorii, fabrici de ciment), logistică și depozite, parcări și parcări supraetajate, industria de construcții, aeroporturi și porturi.
  • De asemenea, ideală pentru operațiunile logistice, de exemplu pentru curățarea depozitelor
  • Retail
Accesorii
Detergenti
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