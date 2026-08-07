Mașina combinată cu operator la bord B 300 R I Diesel cu perie laterală este ideală pentru cele mai dificile sarcini datorită cadrului solid din oțel și sistemului de antrenare rezistent. Această mașină este eficientă, convenabilă, ușor de utilizat și permite intervale lungi de lucru pentru întreținerea și curățarea profundă a suprafețelor mari, precum și pentru măturarea și spălarea într-o singură trecere. Un rezervor de apă de 300 litri, o perie cilindrică mare, aspirație eficientă și funcția comodă de golire a containerului asigură o curățare temeinică și rapidă, iar evacuarea deșeurilor se face ușor datorită golirii la înălțime. Peria laterală, montată pe arc pe partea dreaptă a mașinii pentru a preveni eventualele daune din coliziuni, extinde lățimea de lucru până la aproximativ 1350 mm, permițând curățarea până la pereți și margini. Capacitatea de lucru a B 300 R I Diesel este de până la 16,550 m² pe oră.