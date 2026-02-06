Masina de spalat pardoseli B 300 RI Bp Pack + SB
Ecologică și eficientă: B 300 RI BP fără emisii, cu rezervor de 300 litri pentru apă curată și murdară, mătura și spală dintr-o singură operațiune. Include baterie și încărcător.
Mașina de curățare combinată B 300 RI Bp cu operator la bord, cu emisii zero, are o perie laterală pe partea dreaptă care extinde lățimea de lucru la un total de 1350 de milimetri. Acest lucru face ca mașina să fie deosebit de eficientă pentru curățarea profundă și întreținerea suprafețelor mari, precum și pentru curățarea până la marginea pereților și în colțuri. O a doua perie laterală poate fi montată ulterior ca opțiune suplimentară. Cele două perii cilindrice mari, rezervorul de apă de 300 de litri și bara de aspirare largă și curbată oferă o performanță de până la 14.000 m²/h, asigurând o măturare și aspirare eficientă și economisitoare de timp într-o singură operațiune. Deșeurile colectate pot fi eliminate foarte ușor și convenabil folosind funcția de golire înaltă a containerului. În plus, datorită cadrului său din oțel solid, B 300 RI Bp este potrivită și pentru aplicații mai dificile. Două straturi de vopsea asigură cea mai bună rezistență la rugină. Include o baterie de plumb-acid de 36 V/805 Ah.
Caracteristici si beneficii
Frecare, aspirare și măturare într-un singur proces de lucru
- Productivitate dublă a omului și a mașinii.
- Înjumătățirea orelor lucrate.
- Măturarea preliminară nu este necesară.
Golirea simplă la înălțime a containerului de deșeuri
- Comodă pentru operator.
- Fără contact direct cu murdăria.
- Golirea coșului de deșeuri se realizează în timp ce ești așezat.
Perii laterale/punți cu perii de frecare laterale pivotante, pe ambele părți ale mașinii
- Extinderea lățimii de lucru până la 1.755 mm.
- Protejează mașina și obiectele.
- Deosebit de robust și extrem de durabil.
Acționare pe baterie cu emisii zero
- Curățare silențioasă.
- Protejează sănătatea și mediul.
- Până la 40.000 m² cu o singură încărcare a bateriei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Lățime de lucru perii (mm)
|1045 - 1350
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1755
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1440
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|300 / 300
|Recipient murdărie (l)
|180
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|max. 14000
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|10500
|Baterie (V/Ah)
|36 / 805
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|approx. 4
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 11
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza periilor (rpm)
|460
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|25 - 150
|Consumul de apă (l/min)
|max. 12
Scope of supply
- Perie rolă: 2 Bucată
- Baterie și încărcător inclus
- Bară de aspirație, curbată
- Mături laterale
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- Frână de parcare
- Unitate de măturare integrată
- Funcție de măturare
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea interioară a containerelor și a rezervoarelor în sectorul transporturilor și logisticii, în agricultură, industria alimentară și industria chimică.
- Pentru industrie (topitorii, fabrici de ciment), logistică și depozite, parcări și parcări supraetajate, industria de construcții, aeroporturi și porturi.