Mașina de curățare combinată B 300 RI Bp cu operator la bord, cu emisii zero, are o perie laterală pe partea dreaptă care extinde lățimea de lucru la un total de 1350 de milimetri. Acest lucru face ca mașina să fie deosebit de eficientă pentru curățarea profundă și întreținerea suprafețelor mari, precum și pentru curățarea până la marginea pereților și în colțuri. O a doua perie laterală poate fi montată ulterior ca opțiune suplimentară. Cele două perii cilindrice mari, rezervorul de apă de 300 de litri și bara de aspirare largă și curbată oferă o performanță de până la 14.000 m²/h, asigurând o măturare și aspirare eficientă și economisitoare de timp într-o singură operațiune. Deșeurile colectate pot fi eliminate foarte ușor și convenabil folosind funcția de golire înaltă a containerului. În plus, datorită cadrului său din oțel solid, B 300 RI Bp este potrivită și pentru aplicații mai dificile. Două straturi de vopsea asigură cea mai bună rezistență la rugină. Include o baterie de plumb-acid de 36 V/805 Ah.