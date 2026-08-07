Masina de spalat pardoseli B 300 RI Bp Pack + SD

Curățare ecologică dintr-o singură operațiune: B 300 RI Bp fără emisii, cu rezervoare de 300 litri pentru apă curată și murdară, mătura și spală simultan. Include baterie și încărcător.

Mașina de spălare și măturare combinată, cu zero emisii B 300 RI Bp este eficientă pentru curățarea în profunzime și întreținerea suprafețelor mari. Este echipată cu o baterie de 36 V/805 Ah. Capul de perie lateral, cu protecție împotriva coliziunilor, montat pe partea dreaptă și cu suspensie pe arc, extinde lățimea de lucru până la aproximativ 1300 de milimetri, permițând curățarea până la marginea pereților și în colțuri. Un al doilea cap de perie lateral poate fi montat ulterior în orice moment. Cele două perii cilindrice mari, rezervorul de apă de 300 de litri și racleta lată și curbată asigură o curățare și aspirare eficiente, economisind timp, la o performanță de până la 14.000 m²/h. Operatorul poate goli cu ușurință deșeurile colectate cu ajutorul funcției de golire înaltă a containerului. În plus, datorită cadrului său din oțel solid, B 300 RI Bp este potrivită și pentru aplicații mai dure. Două straturi de vopsea asigură cea mai bună rezistență la rugină

Caracteristici si beneficii
Frecare, aspirare și măturare într-un singur proces de lucru
  • Productivitate dublă a omului și a mașinii.
  • Înjumătățirea orelor lucrate.
  • Măturarea preliminară nu este necesară.
Golirea simplă la înălțime a containerului de deșeuri
  • Comodă pentru operator.
  • Fără contact direct cu murdăria.
  • Golirea coșului de deșeuri se realizează în timp ce ești așezat.
Perii laterale/punți cu perii de frecare laterale pivotante, pe ambele părți ale mașinii
  • Extinderea lățimii de lucru până la 1.755 mm.
  • Protejează mașina și obiectele.
  • Deosebit de robust și extrem de durabil.
Acționare pe baterie cu emisii zero
  • Curățare silențioasă.
  • Protejează sănătatea și mediul.
  • Până la 40.000 m² cu o singură încărcare a bateriei.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Lățime de lucru perii (mm) 1045 - 1350
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1755
Lățime de lucru, aspirare (mm) 1440
Rezervor apă curată / reciclată (l) 300 / 300
Recipient murdărie (l) 180
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) max. 14000
Randament practic pe suprafață (m²/h) 10500
Baterie (V/Ah) 36 / 805
Durata de funcționare a bateriei (h) approx. 4
Timp de încărcare a bateriei (h) approx. 11
Capacitate de urcare (%) 12
Viteza periilor (rpm) 460
Presiunea de contact a periilor (kg) 25 - 150
Consumul de apă (l/min) max. 12

Scope of supply

  • Perie rolă: 2 Bucată
  • Baterie și încărcător inclus
  • Bară de aspirație, curbată
  • Punte laterală de frecare

Echipament

  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • Frână de parcare
  • Unitate de măturare integrată
  • Funcție de măturare
  • Supapă magnetică
  • Sistem cu două rezervoare
  • Lumină standard de deplasare pe timp de zi
  • Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
  • Culoarea și conceptul de operare Kärcher
Masina de spalat pardoseli B 300 RI Bp Pack + SD
Masina de spalat pardoseli B 300 RI Bp Pack + SD
Masina de spalat pardoseli B 300 RI Bp Pack + SD
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea interioară a containerelor și a rezervoarelor în sectorul transporturilor și logisticii, în agricultură, industria alimentară și industria chimică.
  • Pentru industrie (topitorii, fabrici de ciment), logistică și depozite, parcări și parcări supraetajate, industria de construcții, aeroporturi și porturi.
Accesorii
Detergenti
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Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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