Mașina de spălare și măturare combinată, cu zero emisii B 300 RI Bp este eficientă pentru curățarea în profunzime și întreținerea suprafețelor mari. Este echipată cu o baterie de 36 V/805 Ah. Capul de perie lateral, cu protecție împotriva coliziunilor, montat pe partea dreaptă și cu suspensie pe arc, extinde lățimea de lucru până la aproximativ 1300 de milimetri, permițând curățarea până la marginea pereților și în colțuri. Un al doilea cap de perie lateral poate fi montat ulterior în orice moment. Cele două perii cilindrice mari, rezervorul de apă de 300 de litri și racleta lată și curbată asigură o curățare și aspirare eficiente, economisind timp, la o performanță de până la 14.000 m²/h. Operatorul poate goli cu ușurință deșeurile colectate cu ajutorul funcției de golire înaltă a containerului. În plus, datorită cadrului său din oțel solid, B 300 RI Bp este potrivită și pentru aplicații mai dure. Două straturi de vopsea asigură cea mai bună rezistență la rugină