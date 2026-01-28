Masina de spalat pardoseli B 90 R Adv Bp
Mașină de frecat și uscat cu operator la bord pe bază de baterii B 90 R Adv Bp utilizează FACT, model compact, flexibilitate mare, o capcitate extinsă a rezervorului și lățimi de lucru variabile (55-75 cm).
Totul este întotdeauna sub control: mașina de frecat și uscat cu operator la bord B 90 R Adv B este echipată cu Flexible Application Control Technology (FACT) pentru reglarea vitezei periei. În plus, orele de funcționare și nivelul de apă curată sunt afișate clar pe ecran. Dispozitivul din noua generație de capete de perie permite utilizarea capetelor de perie rotativă sau disc cu lățimi de lucru diferite (55-75 cm). Pentru flexibilitate maximă. Peria este acționată de un accesoriu în stea. Cu o rază de rotire de doar 1,6 m, dispozitivul este foarte flexibil și oferă o manevrabilitate excelentă. În plus, mașina are o capacitate extinsă a rezervorului și este în special ușor de umplut cu apă curată. Datorită dimensiunilor compacte, dispozitivul poate fi ușor încărcat și transportat, de exemplu pe elevatoare. Deschiderile din compartimentele pentru baterii asigură o ventilație suficientă, chiar și în timpul unor perioade extinse de utilizare. Un filtru pliabil plat suplimentar protejează turbina împotriva coroziunii. Pe scurt: alternativa manevrabilă la orice mașină împinsă mai mare!
Caracteristici si beneficii
Extrem de usor de manevratPrin constructia foarte scurta si ingusta , masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volumul mare de apa Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc. Un centru de greutate scazut ofera o sustinere buna pe podea
Operare simplăDatorita periilor sunt economisite apa si detergentul Functiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare
inlocuire rapidaIn cazul in care este nevoie capul periei poate fi schimbat rapid si fara scule cu o alta perie Rolele capurilor R pot fi schimbate imediat Periile si tampoanele flotor de pe capul D pot fi scoase prin pedala la picior
Timp lung de utilizare
- Sertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. in variantele Pack sunt baterii cu gel, ce nu necesita intretinere
- Putere a turbinei in doua trepte economiseste si mai multa energie in pozitia de setare WHISPER
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru perii (mm)
|550 - 750
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850 - 940
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|90 / 90
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|3300
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2475
|Baterie (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 4
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 35
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Sistem cu două rezervoare