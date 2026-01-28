Totul este întotdeauna sub control: mașina de frecat și uscat cu operator la bord B 90 R Adv B este echipată cu Flexible Application Control Technology (FACT) pentru reglarea vitezei periei. În plus, orele de funcționare și nivelul de apă curată sunt afișate clar pe ecran. Dispozitivul din noua generație de capete de perie permite utilizarea capetelor de perie rotativă sau disc cu lățimi de lucru diferite (55-75 cm). Pentru flexibilitate maximă. Peria este acționată de un accesoriu în stea. Cu o rază de rotire de doar 1,6 m, dispozitivul este foarte flexibil și oferă o manevrabilitate excelentă. În plus, mașina are o capacitate extinsă a rezervorului și este în special ușor de umplut cu apă curată. Datorită dimensiunilor compacte, dispozitivul poate fi ușor încărcat și transportat, de exemplu pe elevatoare. Deschiderile din compartimentele pentru baterii asigură o ventilație suficientă, chiar și în timpul unor perioade extinse de utilizare. Un filtru pliabil plat suplimentar protejează turbina împotriva coroziunii. Pe scurt: alternativa manevrabilă la orice mașină împinsă mai mare!