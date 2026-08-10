Tot timpul totul sub control: Masina de frecat - aspirat cu post de conducere B 90 R Adv Bp Pack este dotata cu Flexible Application Control Technology (FACT) pentru reglarea turatiei perilor in functie de necesitate. Atat orele de lucru cat si nivelul apei proaspete sunt indicate pe display. Aparatul cu noua generatie de capete perie permite utilizare capetelor de periere cilindrice si pe disc cu diferite latimi de lucru (55-75 cm). Pentru flexibilitate maxima. Actionarea periilor se face prin intermediul unui mecanism de angrenare in stea. Cu o curba de viraj de doar 1,6 m aparatul este foarte flexibil si ofera o manevrabilitate nemaipomenita. Masina dispune de asemenea de un volum marit al rezervorului ce poate fi umplut foarte simplu cu apa curata. Datorita dimensiunilor compacte aparatul poate fi transportat foarte usor de exemplu si in lifturi. Deschiderile la compartimentul bateriei ofera o aerisire suficienta chiar si in cazul timpului mai lung de utilizare. Turbina este protejata de coroziune printr-un filtru plan tip evantai suplimentar. Pe scurt: Alternativa agila la oricare masina walk-behind de mari dimensiuni!