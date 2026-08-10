Masina de spalat pardoseli B 90 R Adv Bp Pack
Masina de frecat-aspirat cu post de conducere B 90 R Adv Bp Pack angrenata cu baterii este compacta si flexibila, are o capacitate marita a rezervorului si diferite latimi de lucru (55–75 cm) si este echipata cu FACT. Modelul Advance este dotat cu un panou de comanda pentru afisarea tuturor starilor de functionare si pentru reglarea vitezei periilor si a performantei turbinei in functie de conditiile podelei. Sunt disponibile 4 setari pentru presiunea de contact.
Tot timpul totul sub control: Masina de frecat - aspirat cu post de conducere B 90 R Adv Bp Pack este dotata cu Flexible Application Control Technology (FACT) pentru reglarea turatiei perilor in functie de necesitate. Atat orele de lucru cat si nivelul apei proaspete sunt indicate pe display. Aparatul cu noua generatie de capete perie permite utilizare capetelor de periere cilindrice si pe disc cu diferite latimi de lucru (55-75 cm). Pentru flexibilitate maxima. Actionarea periilor se face prin intermediul unui mecanism de angrenare in stea. Cu o curba de viraj de doar 1,6 m aparatul este foarte flexibil si ofera o manevrabilitate nemaipomenita. Masina dispune de asemenea de un volum marit al rezervorului ce poate fi umplut foarte simplu cu apa curata. Datorita dimensiunilor compacte aparatul poate fi transportat foarte usor de exemplu si in lifturi. Deschiderile la compartimentul bateriei ofera o aerisire suficienta chiar si in cazul timpului mai lung de utilizare. Turbina este protejata de coroziune printr-un filtru plan tip evantai suplimentar. Pe scurt: Alternativa agila la oricare masina walk-behind de mari dimensiuni!
Caracteristici si beneficii
Extrem de usor de manevratPrin constructia foarte scurta si ingusta , masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volumul mare de apa Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc. Un centru de greutate scazut ofera o sustinere buna pe podea
Operare simplăFunctiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare Datorita periilor sunt economisite apa si detergentul
Timp lung de utilizareSertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. in variantele Pack sunt baterii cu gel, ce nu necesita intretinere Putere a turbinei in doua trepte economiseste si mai multa energie in pozitia de setare WHISPER
inlocuire rapida
- In cazul in care este nevoie capul periei poate fi schimbat rapid si fara scule cu o alta perie
- Rolele capurilor R pot fi schimbate imediat
- Periile si tampoanele flotor de pe capul D pot fi scoase prin pedala la picior
intrerupator EASY
- Pentru operare foarte simpla. Functiile de baza sunt controlate prin intrerupatorul EASY. Pe afisaj sunt aratate cele mai importante informatii si sunt programate functiile.
Încărcător integrat
- incarcatorul tot timpul integrat - poate fi incarcat peste tot - utilizare flexibila - pentru o durata lunga de viata a bateriilor
FACT
- Pentru reglarea turatiei periei.
Rulare cu pana la 6 km/h
- Pentru trecerea si peste urcusurilor mai mari (cu frana magnetica)
Indicator nivel de apă proaspătă
- Pentru controlul permanent al nivelului apei proaspete in timpul utilizarii
Grinda de aspirare dreapta sau curbata
- Pentru aspirarea optima pe toate tipurile de suprafete (va rugam sa comandati separat)
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Lățime de lucru perii (mm)
|550 - 750
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850 - 940
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|90 / 90
|Recipient murdărie (l)
|5 / 7
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|3300
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2475
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 170
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|230
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 35
|Consumul de apă (l/min)
|2,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Puterea motorului (W)
|2200
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1450 x 720 x 1180
Scope of supply
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Sistem cu două rezervoare