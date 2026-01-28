Masina de spalat pardoseli B 90 R Adv Dose Bp
Masina de frecat - aspirat cu post de conducere, angrenata cu baterii, in calitate de succesor al BR / BD Trike. Datorita constructiei compacte, flexibilitatii ridicate si volumului marit al rezervorului reprezinta o alternativa agila la masinile mari de tip walk-behind. Datorita noii generatii de capete de perii, sunt eligibile discuri si capete de perii rotative cu latimi de lucru de 65 si 75 cm. Puteti alege intre discul de 65cm sau capatul de perie de 65cm, cu optiunea de a monta un cap cu latimea de 75cm daca e necesar.Disponibila cu baterii umede sau cu gel si lame de aspirare drepte sau curbate. Solicitati detalii si numere de comanda. Aceasta versiune include sistemul de dozare detergent (DOSE), care face posibila utilizarea mai eficienta a detergentilor.
B 90 R in calitate de succesor al BR / BD Trike are un volum marit al rezervorului, o manevrabilitate ridicata si un unghi de viraj redus de 1,6 m. Datorita constructiei compacte, masina poate fi transportata cu usurinta. Poate fi transportata in ascensoare. Masina B 90 R este echipata cu orificii pentru ventilatie pentru carcasa bateriei. Pot fi folosite diferite discuri si capete de perii rotative din noua generatie de capsete de perii de la Kärcher cu diferite latimi de lucru (55-75 cm). Mecanismul de angrenare a periilor este in stea. Se garanteaza umplerea cu usurinta a rezervorului cu apa proaspata. Turbina este protejata impotriva coroziunii printr-un filtru plan tip evantai suplimentar. Dozare suplimentara continua din rezervorul de depozitare pentru detergenti. Adaptarea sistemului de dozare la gradul de murdarie in timpul curatarii. Dozare exacta intre 0,5 si 3 % (in trepte de cate 0,5 %).
Caracteristici si beneficii
Extrem de usor de manevratPrin constructia foarte scurta si ingusta , masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volumul mare de apa Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc. Un centru de greutate scazut ofera o sustinere buna pe podea
Operare simplăFunctiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare Datorita periilor sunt economisite apa si detergentul
Timp lung de utilizareSertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. in variantele Pack sunt baterii cu gel, ce nu necesita intretinere Putere a turbinei in doua trepte economiseste si mai multa energie in pozitia de setare WHISPER
inlocuire rapida
- In cazul in care este nevoie capul periei poate fi schimbat rapid si fara scule cu o alta perie
- Rolele capurilor R pot fi schimbate imediat
- Periile si tampoanele flotor de pe capul D pot fi scoase prin pedala la picior
intrerupator EASY
- Pentru operare foarte simpla. Functiile de baza sunt controlate prin intrerupatorul EASY. Pe afisaj sunt aratate cele mai importante informatii si sunt programate functiile.
FACT
- Pentru reglarea turatiei periei.
Rulare cu pana la 6 km/h
- Pentru trecerea si peste urcusurilor mai mari (cu frana magnetica)
Indicator nivel de apă proaspătă
- Pentru controlul permanent al nivelului apei proaspete in timpul utilizarii
Grinda de aspirare dreapta sau curbata
- Pentru aspirarea optima pe toate tipurile de suprafete (va rugam sa comandati separat)
Sertar mare pentru baterie
- Pentru utilizarea optionala a bateriilor mai mari - pentru utilizari si mai lungi
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Lățime de lucru perii (mm)
|550 - 750
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850 - 940
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|90 / 90
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|3300
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2475
|Baterie (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 4
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 35
|Consumul de apă (l/min)
|2,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Funcție de măturare
- Sistem cu două rezervoare