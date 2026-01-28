B 90 R in calitate de succesor al BR / BD Trike are un volum marit al rezervorului, o manevrabilitate ridicata si un unghi de viraj redus de 1,6 m. Datorita constructiei compacte, masina poate fi transportata cu usurinta. Poate fi transportata in ascensoare. Masina B 90 R este echipata cu orificii pentru ventilatie pentru carcasa bateriei. Pot fi folosite diferite discuri si capete de perii rotative din noua generatie de capsete de perii de la Kärcher cu diferite latimi de lucru (55-75 cm). Mecanismul de angrenare a periilor este in stea. Se garanteaza umplerea cu usurinta a rezervorului cu apa proaspata. Turbina este protejata impotriva coroziunii printr-un filtru plan tip evantai suplimentar. Dozare suplimentara continua din rezervorul de depozitare pentru detergenti. Adaptarea sistemului de dozare la gradul de murdarie in timpul curatarii. Dozare exacta intre 0,5 si 3 % (in trepte de cate 0,5 %).