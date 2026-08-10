Masina de spalat pardoseli B 90 R Adv Dose Bp Pack
Masina de frecat - aspirat B 90 R Adv Bp Pack cu post de conducere, angrenata cu baterii este compactga, flexibila, are o capacitate marita a rezervorului si latimi de lucru diferite (55-75 cm) si este echipata cu FACT. Modelul Advance este dotat cu un panou de comanda pentru afisarea tuturor starilor de functionare si pentru reglarea vitezei periilor si a performantei turbinei in functie de conditiile podelei. Sunt disponibile 4 setari ale presiunii de contact. Sistem de dozare detergent integrat (DOSE) pentru dozarea precisa a detergentului.
Masina de frecat - aspirat cu post de conducere B 90 R Adv DOSE Bp Pack angrenata cu baterii, ce nu necesita intretinere si cu incarcator on-board este echipata cu sistemul de dozare DOSE pentru un consum redus de detergent. Dozarea detergentului poate fi reglata in functie de gradul de murdarie. Dozarea exacta se poate face intre 0,5 si 3% (in trepte de cate 0,5%). Masina mai ofera si Flexible Application Control Technology (FACT) pentru reglarea optima a vitezei periilor. Aceasta masina poate fi folosita cu capete de perii cilindrice sau rotative cu diferite latimi de lucru (55, 65 si 75 cm). Pentru flexibilitate maxima. Mecanismul de angrenare a periilor este in stea pentru o durata de viata indelungata a periilor. Cu un unghi de viraj de numai 1.6 m, aceasta masina este foarte flexibila si ofera o manevrabilitate excelenta. Aceasta masina are si o capacitate marita a rezervorului si este simplu de umplut cu apa proaspata. Compacta pentru depozitare facila, incarcare si transport simplu. Orificiile din compartime ntul bateriei asigura o ventilatie adecvata si in timpul perioadelor indelungate de utilizare. Un filtru plat de tip evantai suplimentar protejeaza turbina impotriva coroziunii. Pe scurt: Alternativa manevrabila la orice masina mare de tipul walk-behind!
Caracteristici si beneficii
Extrem de usor de manevratPrin constructia foarte scurta si ingusta , masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volumul mare de apa Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc. Un centru de greutate scazut ofera o sustinere buna pe podea
Operare simplăFunctiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare Datorita periilor sunt economisite apa si detergentul
Timp lung de utilizareSertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. in variantele Pack sunt baterii cu gel, ce nu necesita intretinere Putere a turbinei in doua trepte economiseste si mai multa energie in pozitia de setare WHISPER
inlocuire rapida
- In cazul in care este nevoie capul periei poate fi schimbat rapid si fara scule cu o alta perie
- Rolele capurilor R pot fi schimbate imediat
- Periile si tampoanele flotor de pe capul D pot fi scoase prin pedala la picior
intrerupator EASY
- Pentru operare foarte simpla. Functiile de baza sunt controlate prin intrerupatorul EASY. Pe afisaj sunt aratate cele mai importante informatii si sunt programate functiile.
Încărcător integrat
- incarcatorul tot timpul integrat - poate fi incarcat peste tot - utilizare flexibila - pentru o durata lunga de viata a bateriilor
FACT
- Pentru reglarea turatiei periei.
Rulare cu pana la 6 km/h
- Pentru trecerea si peste urcusurilor mai mari (cu frana magnetica)
Indicator nivel de apă proaspătă
- Pentru controlul permanent al nivelului apei proaspete in timpul utilizarii
Grinda de aspirare dreapta sau curbata
- Pentru aspirarea optima pe toate tipurile de suprafete (va rugam sa comandati separat)
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Lățime de lucru perii (mm)
|550 - 750
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850 - 940
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|90 / 90
|Recipient murdărie (l)
|5 / 7
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|3300
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2475
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 170
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|230
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 35
|Consumul de apă (l/min)
|2,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1450 x 720 x 1180
Scope of supply
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Baterie și încărcător inclus
- Încărcător.
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Sistem cu două rezervoare