Masina de frecat - aspirat cu post de conducere B 90 R Adv DOSE Bp Pack angrenata cu baterii, ce nu necesita intretinere si cu incarcator on-board este echipata cu sistemul de dozare DOSE pentru un consum redus de detergent. Dozarea detergentului poate fi reglata in functie de gradul de murdarie. Dozarea exacta se poate face intre 0,5 si 3% (in trepte de cate 0,5%). Masina mai ofera si Flexible Application Control Technology (FACT) pentru reglarea optima a vitezei periilor. Aceasta masina poate fi folosita cu capete de perii cilindrice sau rotative cu diferite latimi de lucru (55, 65 si 75 cm). Pentru flexibilitate maxima. Mecanismul de angrenare a periilor este in stea pentru o durata de viata indelungata a periilor. Cu un unghi de viraj de numai 1.6 m, aceasta masina este foarte flexibila si ofera o manevrabilitate excelenta. Aceasta masina are si o capacitate marita a rezervorului si este simplu de umplut cu apa proaspata. Compacta pentru depozitare facila, incarcare si transport simplu. Orificiile din compartime ntul bateriei asigura o ventilatie adecvata si in timpul perioadelor indelungate de utilizare. Un filtru plat de tip evantai suplimentar protejeaza turbina impotriva coroziunii. Pe scurt: Alternativa manevrabila la orice masina mare de tipul walk-behind!