Alternativa agila la oricare masina walk-behind de mari dimensiuni! Masina de frecat-aspirat cu post de conducere B 90 R Classic Bp Pack este un aparat de noua generatie cu capete cu perii. Se pot utiliza capete de periere cilindrice si sub forma de disc cu diferite latimi de lucru (55-75 cm). Actionarea periilor se face prin intermediul unui mecanism de antrenare in stea. Cu o curba de viraj de doar 1,6 m aparatul este foarte flexibil si ofera o manevrabilitate nemaipomenita. Masina dispune de asemenea de un volum marit al rezervorului ce poate fi umplut foarte simplu cu apa curata. Datorita dimensiunilor compacte aparatul poate fi transportat foarte usor de exemplu si in lifturi. Deschiderile la compartimentul bateriei ofera o aerisire suficienta chiar si in cazul timpului mai lung de utilizare. Turbina este protejata de coroziune printr-un filtru plan tip evantai suplimentar.