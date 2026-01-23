Masina de spalat pardoseli B 90 R Classic Bp Pack
Masina de frecat - aspirat cu post de conducere B 90 R Classic Bp Pack angrenata cu baterii este compacta, flexibila, echipata cu un rezervor de mare capacitate si are diferite latimi de lucru (55, 65, 75 cm)
Alternativa agila la oricare masina walk-behind de mari dimensiuni! Masina de frecat-aspirat cu post de conducere B 90 R Classic Bp Pack este un aparat de noua generatie cu capete cu perii. Se pot utiliza capete de periere cilindrice si sub forma de disc cu diferite latimi de lucru (55-75 cm). Actionarea periilor se face prin intermediul unui mecanism de antrenare in stea. Cu o curba de viraj de doar 1,6 m aparatul este foarte flexibil si ofera o manevrabilitate nemaipomenita. Masina dispune de asemenea de un volum marit al rezervorului ce poate fi umplut foarte simplu cu apa curata. Datorita dimensiunilor compacte aparatul poate fi transportat foarte usor de exemplu si in lifturi. Deschiderile la compartimentul bateriei ofera o aerisire suficienta chiar si in cazul timpului mai lung de utilizare. Turbina este protejata de coroziune printr-un filtru plan tip evantai suplimentar.
Caracteristici si beneficii
Extrem de usor de manevratPrin constructia foarte scurta si ingusta , masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volumul mare de apa Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc. Un centru de greutate scazut ofera o sustinere buna pe podea
Operare simplăFunctiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare Datorita periilor sunt economisite apa si detergentul
Timp lung de utilizareSertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. in variantele Pack sunt baterii cu gel, ce nu necesita intretinere
inlocuire rapida
- In cazul in care este nevoie capul periei poate fi schimbat rapid si fara scule cu o alta perie
- Rolele capurilor R pot fi schimbate imediat
- Periile si tampoanele flotor de pe capul D pot fi scoase prin pedala la picior
Rulare cu pana la 6 km/h
- Pentru trecerea si peste urcusurilor mai mari (cu frana magnetica)
Grinda de aspirare dreapta sau curbata
- Pentru aspirarea optima pe toate tipurile de suprafete (va rugam sa comandati separat)
Sertar mare pentru baterie
- Pentru utilizarea optionala a bateriilor mai mari - pentru utilizari si mai lungi
Capacitate buna de urcare si garda la sol
- Pentru transportare si incarcare usoara.
Filtru de tip evantai anticorosiv
- Pentru protectia turbinei in cazul defectarii timpurii
Forma scurta si ingusta
- Foarte agil si usor de manevrat (in ciuda volumului mare al recipientului)
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|550 - 750
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850 - 940
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|90 / 90
|Recipient murdărie (l)
|5 / 7
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|24 / 170
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 3,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 37
|Consumul de apă (l/min)
|3,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Puterea motorului (W)
|2200
|Greutate totală admisă (kg)
|460
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Scope of supply
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- Sistem cu două rezervoare