Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic

Pentru un randament de pana la 2000 m²/h: mașina de spălat pardoseli cu post de conducere BD 50/70 R Classic pe acumulatori cu perie disc. Acumulatorii si încarcătorul trebuie comandate separat.

Folosirea extrem de usoara datorita codarii speciale pe culori pentru elementele de control este o caracteristica remarcabila a masinii noastre de spălat pardoseli pe acumulatori BD 50/70 R Classic cu post de conducere. Designul constructiv, compact faciliteaza manevrarea si transportul, facand-o totodata foarte rapida. Aceasta face ca mașina din clasa de 70 litri sa fie o foarte buna alternativa la masinile tip walk-behind. Detalii practice precum Home Base, ce usureaza transportul echipamentelor manuale de curatare, folosind carlige sau, asemanator, sac de deseuri si un mop de pre-stergere. Bateriile si incarcatorul trebuie comandate separat.

Caracteristici si beneficii
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic: Operare simplă
Operare simplă
Simboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic: Tehnologie cu perie disc
Tehnologie cu perie disc
Model robust ce are integrat capul cu perie disc Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic: Design compact, alungit
Design compact, alungit
Aparat foarte usor manevrabil Vedere larga a suprafetelor de curatat. Usor de transportat.
Accesorii optionale: mop pre-stergere
  • Aduna murdaria uscata, ajutand astfel la curatare
  • Ajuta la prevenirea blocarii canalului de aspirare

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 510
Lățime de lucru, aspirare (mm) 850
Rezervor apă curată / reciclată (l) 70 / 75
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 2805
Randament practic pe suprafață (m²/h) 2000
Baterie (V) 24
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2,5
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 13 / 20
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm) 1650
Consumul de apă (l/min) max. 2,3
Puterea motorului (W) 1400
Greutate totală admisă (kg) 345
Greutate fără accesorii (kg) 112
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Perie disc: 1 Bucată
  • Racletă, în formă de V

Echipament

  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • Supapă magnetică
  • Sistem cu două rezervoare
