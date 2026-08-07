Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Pentru o performanță de suprafață de până la 2000 m² pe oră: mașina de frecat-aspirat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition cu baterii în negru cu perii disc.
Aniversarea a 90 de ani Kärcher: mașina de frecat-aspirat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition în negru. Operarea ultra-simplă, folosind elemente de control special codificate colorat, este una dintre caracteristicile remarcabile ale autolavantei noastre cu perii BD 50/70 R Classic cu baterii. Construcția sa compactă și îngustă o face mai ușor de manevrat și transportat, oferindu-i un grad ridicat de manevrabilitate și agilitate. Acest lucru face ca mașina din clasa de 70 de litri să fie o alternativă viabilă la mașinile cu mers pe jos. Designul este completat de detalii utile, cum ar fi Home Base – cu cârlige pentru transportul echipamentelor de curățare manuală, sau suportul opțional pentru un sac de gunoi și o mopul. Scopul livrării ediției aniversare include, de asemenea, șase recipiente de 2,5 litri de detergent CA 50 C.
Caracteristici si beneficii
Operare simplă
- Simboluri intuitive si panou de control simplu
- Etape scurte de acomodare
- Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.
Tehnologie cu perie disc
- Model robust ce are integrat capul cu perie disc
- Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru
- Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare
Design compact, alungit
- Aparat foarte usor manevrabil
- Vedere larga a suprafetelor de curatat.
- Usor de transportat.
Accesorii optionale: mop pre-stergere
- Aduna murdaria uscata, ajutand astfel la curatare
- Ajuta la prevenirea blocarii canalului de aspirare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|850
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|70 / 75
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|2805
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2000
|Baterie (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1650
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,3
|Puterea motorului (W)
|1400
|Greutate totală admisă (kg)
|345
|Greutate fără accesorii (kg)
|112
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
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