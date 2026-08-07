Aniversarea a 90 de ani Kärcher: mașina de frecat-aspirat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition în negru. Operarea ultra-simplă, folosind elemente de control special codificate colorat, este una dintre caracteristicile remarcabile ale autolavantei noastre cu perii BD 50/70 R Classic cu baterii. Construcția sa compactă și îngustă o face mai ușor de manevrat și transportat, oferindu-i un grad ridicat de manevrabilitate și agilitate. Acest lucru face ca mașina din clasa de 70 de litri să fie o alternativă viabilă la mașinile cu mers pe jos. Designul este completat de detalii utile, cum ar fi Home Base – cu cârlige pentru transportul echipamentelor de curățare manuală, sau suportul opțional pentru un sac de gunoi și o mopul. Scopul livrării ediției aniversare include, de asemenea, șase recipiente de 2,5 litri de detergent CA 50 C.