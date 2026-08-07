Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

Pentru o performanță de suprafață de până la 2000 m² pe oră: mașina de frecat-aspirat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition cu baterii în negru cu perii disc.

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: mașina de frecat-aspirat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition în negru. Operarea ultra-simplă, folosind elemente de control special codificate colorat, este una dintre caracteristicile remarcabile ale autolavantei noastre cu perii BD 50/70 R Classic cu baterii. Construcția sa compactă și îngustă o face mai ușor de manevrat și transportat, oferindu-i un grad ridicat de manevrabilitate și agilitate. Acest lucru face ca mașina din clasa de 70 de litri să fie o alternativă viabilă la mașinile cu mers pe jos. Designul este completat de detalii utile, cum ar fi Home Base – cu cârlige pentru transportul echipamentelor de curățare manuală, sau suportul opțional pentru un sac de gunoi și o mopul. Scopul livrării ediției aniversare include, de asemenea, șase recipiente de 2,5 litri de detergent CA 50 C.

Caracteristici si beneficii
Operare simplă
  • Simboluri intuitive si panou de control simplu
  • Etape scurte de acomodare
  • Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.
Tehnologie cu perie disc
  • Model robust ce are integrat capul cu perie disc
  • Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru
  • Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare
Design compact, alungit
  • Aparat foarte usor manevrabil
  • Vedere larga a suprafetelor de curatat.
  • Usor de transportat.
Accesorii optionale: mop pre-stergere
  • Aduna murdaria uscata, ajutand astfel la curatare
  • Ajuta la prevenirea blocarii canalului de aspirare

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 510
Lățime de lucru, aspirare (mm) 850
Rezervor apă curată / reciclată (l) 70 / 75
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 2805
Randament practic pe suprafață (m²/h) 2000
Baterie (V) 24
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2,5
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 13 / 20
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm) 1650
Consumul de apă (l/min) max. 2,3
Puterea motorului (W) 1400
Greutate totală admisă (kg) 345
Greutate fără accesorii (kg) 112
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Perie disc: 1 Bucată

Echipament

  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • Supapă magnetică
  • Sistem cu două rezervoare
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Anniversary Edition

Video

Accesorii
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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