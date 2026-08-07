Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

Mașină de spălat pardoseli compactă, foarte manevrabilă, cu post de conducere BD 50/70 R Classic, cu rezervor de 70 litri, baterie litiu-ion de 80 Ah fără întreținere și încărcător rapid de mare putere.

Datorită designului său compact mașina de spălat pardoseli BD 50/70 R Classic oferă un grad ridicat de agilitate și manevrabilitate și, prin urmare, este, de asemenea, foarte ușor de transportat. Echipată cu o baterie litiu-ion puternică și de lungă durată, cu o capacitate de 80 Ah, care poate fi reîncărcată în orice moment, precum și cu un volum al rezervorului de 70 de litri, sunt posibile aplicații extinse pentru curățarea podelei. În plus, BD 50/70 R Classic permite instalarea multor accesorii utile și opționale ale echipamentului, cum ar fi cârlige pentru transportul ustensilelor de curățare manuală, mop sau suport pentru coșul de gunoi.

Caracteristici si beneficii
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC: Operare simplă
Operare simplă
Simboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC: Baterie litiu-ion de lungă durată
Baterie litiu-ion de lungă durată
Timpi lungi de funcționare și productivitate ridicată datorită încărcării rapide și intermediare. Sistem de baterii fără întreținere fără necesitatea reumplerii cu apă.
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC: Tehnologie cu perie disc
Tehnologie cu perie disc
Model robust ce are integrat capul cu perie disc Randament mare pe suprafata datorita latimii mari de lucru Schimbarea periei cu ajutorul pedalei de ejectare
Design compact, alungit
  • Aparat foarte usor manevrabil
  • Vedere larga a suprafetelor de curatat.
  • Usor de transportat.
Accesorii optionale: mop pre-stergere
  • Aduna murdaria uscata, ajutand astfel la curatare
  • Ajută la prevenirea blocajelor în canalul de aspirare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Motor de tracțiune
Lățime de lucru perii (mm) 510
Lățime de lucru, aspirare (mm) 850
Rezervor apă curată / reciclată (l) 70 / 75
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 2805
Randament practic pe suprafață (m²/h) 2000
Tipul bateriei Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,6 / 90
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2
Timp de încărcare a bateriei (h) approx. 2
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 13 / 20
Lățimea de întoarcere a culoarului (mm) 1650
Consumul de apă (l/min) max. 2,3
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 66
Puterea motorului (W) 1400
Greutate totală admisă (kg) 345
Greutate fără accesorii (kg) 112
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Baterie
  • Baterie și încărcător inclus
  • Racletă, în formă de V

Echipament

  • Mecanism de tracțiune
  • Sistem automat de oprire a apei
  • Supapă magnetică
  • Sistem cu două rezervoare
  • Culoarea și conceptul de operare Kärcher
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Masina de spalat pardoseli BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

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Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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