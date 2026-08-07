Datorită designului său compact mașina de spălat pardoseli BD 50/70 R Classic oferă un grad ridicat de agilitate și manevrabilitate și, prin urmare, este, de asemenea, foarte ușor de transportat. Echipată cu o baterie litiu-ion puternică și de lungă durată, cu o capacitate de 80 Ah, care poate fi reîncărcată în orice moment, precum și cu un volum al rezervorului de 70 de litri, sunt posibile aplicații extinse pentru curățarea podelei. În plus, BD 50/70 R Classic permite instalarea multor accesorii utile și opționale ale echipamentului, cum ar fi cârlige pentru transportul ustensilelor de curățare manuală, mop sau suport pentru coșul de gunoi.