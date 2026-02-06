Masina de spalat pardoseli BD 50/40 RS Bp Pack
Mașina de spălat pardoseli step-on are o lățime de lucru de 51 cm și o capacitate a rezervorului de 40 litri. Combină manevrabilitatea mașinilor walk-behind cu viteza celor cu post de conducere.
Mașina de spălat pardoseli step-on oferă manevrabilitatea unei mașini walk-behind și viteza unei mașini cu post de conducere. Modelul BD 50/40 RS este ideal pentru supermarketuri, clădiri publice, unități spitalicești și firme de curățenie. Raza de rotire extrem de mică permite curățarea completă chiar și a spațiilor mici și neuniforme. Designul compact și performanțele excepționale vorbesc de la sine. Accesoriul cu muchie din cauciuc pivotant este remarcabil — se rotește în jurul platformei periei pentru a prelua integral apa, chiar și la cele mai mici unghiuri de rotire. Datorită modului eco ajustabil, întreținerea cu consum redus de energie și resurse este posibilă, oferind în același timp rezultate excelente de curățare. Aspectele ecologice se îmbină armonios cu performanțele de curățare. Capacul din spate poate fi îndepărtat complet pentru acces facil la compartimentul bateriei și pentru încărcare.
Caracteristici si beneficii
Operare simplă
- Usor de utilizat
- Modul eco!efficiency economiseste timp, energie, apa si detergent.
Posibilitate de umplere automata
- Masina este racordata la reteaua de apa. Alimentarea cu apa este oprita automat in momentul in care masina este complet umpluta.
- Astfel se economiseste timp deoarece intre timp pot fi rezolvate si alte treburi.
Sistem de dozare DS3
- Pentru evitarea supradozarii. Disponibil optional
Mod Eco
- Economiseste timp, energie, apa si detergenti.
Dimensiuni compacte.
- Pentru manevrabilitate buna, cuprindere mare a suprafetei si o necesitate mai mica de recuratare.
Schimbare usoara
- Lamelele de aspirare si peria pot fi schimbate fara scule.
- Grinda de aspirare se schimba in doar cateva secunde.
Principiu rotativ unic al grinzii de aspirare
- Admisie de 100% a apei in fiecare colt.
Extrem de usor de manevrat
- Pentru manevrabilitate buna, cuprindere mare a suprafetei si o necesitate mai mica de recuratare.
Design compact
- Usor de transportat si de depozitat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|510
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|691
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|40 / 40
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|2805
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|2000
|Tipul bateriei
|fara intretinere
|Baterie (V/Ah)
|36 / 76
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Consumul de apă (l/min)
|1,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|60
|Puterea motorului (W)
|max. 1080
|Greutate totală admisă (kg)
|330
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
- Bară de aspirație, curbată
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare