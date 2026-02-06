Mașina de spălat pardoseli step-on oferă manevrabilitatea unei mașini walk-behind și viteza unei mașini cu post de conducere. Modelul BD 50/40 RS este ideal pentru supermarketuri, clădiri publice, unități spitalicești și firme de curățenie. Raza de rotire extrem de mică permite curățarea completă chiar și a spațiilor mici și neuniforme. Designul compact și performanțele excepționale vorbesc de la sine. Accesoriul cu muchie din cauciuc pivotant este remarcabil — se rotește în jurul platformei periei pentru a prelua integral apa, chiar și la cele mai mici unghiuri de rotire. Datorită modului eco ajustabil, întreținerea cu consum redus de energie și resurse este posibilă, oferind în același timp rezultate excelente de curățare. Aspectele ecologice se îmbină armonios cu performanțele de curățare. Capacul din spate poate fi îndepărtat complet pentru acces facil la compartimentul bateriei și pentru încărcare.