Mașina foarte compactă de spălat pardoseli step-on BR 55/40 RS Bp Pack, echipată cu baterii puternice de 36 V, combină manevrabilitatea unei mașini walk-behind cu viteza unei mașini ride-on. Raza mică de viraj, de aproximativ 120 cm, o face ideală pentru utilizarea în spații înguste și dificile. Poziția ridicată de operare asigură o vizibilitate clară. Tehnologia eficientă cu perii cilindrice oferă performanțe excelente la frecare și permite curățarea eficientă a fisurilor. Îndepărtează cu ușurință murdăria încăpățânată de pe suprafețele structurate. Unitatea integrată de măturare elimină necesitatea unei maturări prealabile consumatoare de timp. Buzele de aspirație, perii și racletele pot fi schimbate fără unelte, în doar câteva secunde. Modul eco poate fi activat printr-o simplă apăsare de buton, ceea ce face curățenia de întreținere eficientă din punct de vedere energetic, prietenoasă cu mediul și economisește timp și costuri — toate acestea cu rezultate excelente de curățare. Bateriile pot fi încărcate rapid și ușor de la orice priză standard, datorită încărcătorului integrat. Această mașină este ideală pentru firmele de curățenie contractuale și pentru utilizarea în supermarketuri, sisteme industriale, clădiri publice și unități medicale.