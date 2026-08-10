Detergent concentrat pentru obiecte sanitare, curatare de baza CA 10 C, 5l
Detergent concentrat pentru curatare, extrem de activ, vascos, cu parfum proaspat. Adecvat pentru curatarea suprafetelor sanitare foarte murdare. Cu formula gel adera foarte bine la suprafete verticale ce trebuiesc curatate ( ex. vasele de toaleta )
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|2
|Valoare pH
|2
|Greutate (kg)
|5,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|192 x 145 x 248
Produs
- Agent pentru curatare sanitara, profunda
- Elimina depunerile de calcar si de urina, reziduuri de săpun, grasimi si semne de tocuri ale pantofilor
- Cu formula gel pentru o aderenta mai buna pe suprafetele verticale
- Suprafetele clatite se usuca fara urme
- Acțiune de curățare blândă
- Miros plăcut și proaspăt
- Deține eticheta ecologică europeană (EU Ecolabel)
- Cu efect "Easy-clean". Usureaza curatarile urmatoare
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
- P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/internaţionale.
Domenii de intrebuintare
- Zone sanitare