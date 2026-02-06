Detergent 746 ** 10 L, 10l
Solutie neutra de curatare activa, pe baza de sapun. Produce o pelicula de protectie anti-alunecare si anti-murdarie. Se lustruieste foarte usor. Confera un finisaj lucios, deosebit de stralucitor.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|9,2
|Greutate (kg)
|10,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 188 x 307
Produs
- Detergent pentru intretinere pentru toate podelele dure si elastice rezistente la apa
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Solutie pe baza de sapun
- Produce un film de intretinere rezistent si care indeparteaza mizeria
- Anti alunecare
- Foarte usor de polisat. Produce o finisare lucioasa.
- Formula saraca in spuma
- Acțiune de curățare blândă
- Miros plăcut și proaspăt
- Fără NTA
- Fara solventi
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Domenii de intrebuintare
- Curățarea podelelor