Detergent 746 ** 10 L, 10l

Solutie neutra de curatare activa, pe baza de sapun. Produce o pelicula de protectie anti-alunecare si anti-murdarie. Se lustruieste foarte usor. Confera un finisaj lucios, deosebit de stralucitor.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 9,2
Greutate (kg) 10,1
Greutate cu ambalaj (kg) 10,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 188 x 307
Produs
  • Detergent pentru intretinere pentru toate podelele dure si elastice rezistente la apa
  • Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
  • Solutie pe baza de sapun
  • Produce un film de intretinere rezistent si care indeparteaza mizeria
  • Anti alunecare
  • Foarte usor de polisat. Produce o finisare lucioasa.
  • Formula saraca in spuma
  • Acțiune de curățare blândă
  • Miros plăcut și proaspăt
  • Fără NTA
  • Fara solventi
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea podelelor
