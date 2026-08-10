Detergent pentru podele CA 50 C, 1l

FloorPro Cleaner CA 50 C: Detergent pentru aplicare manuală pe toate podelele dure și flexibile. De asemenea, potrivit pentru suprafețe lucioase și mobilier. Cu certificare UE.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 12
Valoare pH 8
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 366 x 232 x 298
Produs
  • Concentrat pentru curatarea podelelor cu intrebuintare universala
  • Indeparteaza urme de pantofi, praf si murdarie de la poluare
  • Efect foarte bun de curatare pe toate suprafetele dure si flexibile rezistente la apa sau alcool
  • Fara urme chiar si pe suprafetele lucioase
  • Potrivit pentru curatarea mobilierului si a altor obiecte
  • Impiedica o remurdarire rapida
  • Miros placut si proaspat de lamaie
  • Deține eticheta ecologică europeană (EU Ecolabel)
Detergent pentru podele CA 50 C, 1l
Detergent pentru podele CA 50 C, 1l
Detergent pentru podele CA 50 C, 1l
Detergent pentru podele CA 50 C, 1l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curatarea podelelor si a suprafetelor
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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