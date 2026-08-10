Detergent pentru podele CA 50 C, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C: Detergent pentru aplicare manuală pe toate podelele dure și flexibile. De asemenea, potrivit pentru suprafețe lucioase și mobilier. Cu certificare UE.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|1
|Unitate ambalare (Bucată)
|12
|Valoare pH
|8
|Greutate (kg)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|366 x 232 x 298
Produs
- Concentrat pentru curatarea podelelor cu intrebuintare universala
- Indeparteaza urme de pantofi, praf si murdarie de la poluare
- Efect foarte bun de curatare pe toate suprafetele dure si flexibile rezistente la apa sau alcool
- Fara urme chiar si pe suprafetele lucioase
- Potrivit pentru curatarea mobilierului si a altor obiecte
- Impiedica o remurdarire rapida
- Miros placut si proaspat de lamaie
- Deține eticheta ecologică europeană (EU Ecolabel)
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Video
Masini compatibile
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 R DOSE(Perie)
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 40 W Bp DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+D80+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R65+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li + R65
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 65/85 R Classic Bp
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10 C
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C
- BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- Kentucky mop 400 g
- Mop de bază din microfibră cu fir tăiat, 40 cm
- Mop din bumbac, 40 cm
- Mop din microfibră cu fibre scurte, cu clamă, 40 cm
- Mop din microfibră cu fir scurt, cu prindere Hook-and-Loop, 40 cm
- Mop din microfibră, 40 cm
- Mop din microfibră, fibre scurte, abraziv, 40 cm
- Mop din microfibră, fibră scurtă, 40 cm
Domenii de intrebuintare
- Curatarea podelelor si a suprafetelor