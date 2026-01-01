Paper filter bag | Kärcher

Free Shipping Over RM100
Multiple Secure Payment Options
Up to 5 Years Product Guarantee
Free Shipping Over RM100
Multiple Secure Payment Options
Up to 5 Years Product Guarantee
Order number: 6.904-128.03 replacement paper filter bags for FP 303 vacuum floor polisher.
Quantity (Piece(s))
3
Colour
brown
Weight (kg)
0.1
Weight incl. packaging (kg)
0.1
Dimensions (L × W × H) (mm)
180 x 160 x 7
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com