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    Paper filter bag | Kärcher

    Stack of brown vacuum cleaner bags with circular cardboard openings.

    Paper filter bag

    Order number: 6.904-128.0

    3 replacement paper filter bags for FP 303 vacuum floor polisher.