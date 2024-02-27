Adapter 6 TR22IG-M22AG

Adapter 6 to connect the new device with the old hose and the old hose with the new gun

Specifications

Technical data

Temperature (°C) max. 155
Max. pressure (bar) 300
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0.1
Compatible machines
INFORMATION

Kärcher Nigeria


E-Mail: info@ng.kaercher.com
SSL Secured
© 2025 Kärcher Nigeria