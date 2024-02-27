Our automatic hose reel comes with preassembled high-pressure hose (15 m) that has already been wound up and is therefore ready for use immediately after the wall mounting has been realised. Driven by a high-quality stainless steel spring, this hose reel shortens set-up times before and after activities, thus helping to increase productivity. The reliable winding and unwinding of the high-pressure hose ensures simpler and therefore more comfortable handling for the user and at the same time also improves occupational safety as tripping hazards can be reliably avoided.