Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h

In addition to nozzle packs. Very wear-resistant nozzle with boron carbide chuck for continuous-duty operation.

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0.2
Compatible machines
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Kärcher Nigeria


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