Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)

Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0.9
Accessories
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