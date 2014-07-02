Dirt trap attachment kit

Galvanised steel bucket for collecting coarse dirt and for fixing the suction hose in outside areas.

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 3.7
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Kärcher Nigeria


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