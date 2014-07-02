Extension hose FRV 30 Me and FRV 50 Me

5 m extension hose for FRV 30 Me. Includes connecting adapter.

Specifications

Technical data

Colour silver
Weight incl. packaging (kg) 1.1
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INFORMATION

Kärcher Nigeria


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