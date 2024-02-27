Jet gun

Short set-up time, easy transport, instant switch off - the jet gun is the affordable cleaning method for all kinds of small to medium-sized areas. Adjustable pressure/water volume.

Specifications

Technical data

Weight (kg) 3.4
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INFORMATION

Kärcher Nigeria


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