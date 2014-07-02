Multiple-jet nozzles

Kärcher Triple nozzles

Triple nozzles

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Kärcher Triple nozzle, touchless changeover

Triple nozzle, touchless changeover

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Kärcher Angled vario nozzle 0-90°

Angled vario nozzle 0-90°

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Kärcher Nigeria


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