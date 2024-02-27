Nozzle kit 090 for Inno / Easy Set 700–1,000 l/h
Nozzle kit contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. For optimal foam system performance.
Kärcher nozzle kit 090 includes power nozzles and nozzle insert. Suitable for Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h for optimal foam system performance.
Specifications
Technical data
|Flow rate (l/h)
|700 - 1000
|Connection thread
|EASY!Lock
|Weight incl. packaging (kg)
|0.1
Compatible machines
- Easy Foam Set
- Easy Foam Set with RM injector
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C EASY!
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Inno Foam Set
- Inno Foam Set with detergent injector