Nozzle kit 750–1000 l/h

For HD/HDS 750 - 1000 l/h. Consists of nozzle insert + HP power nozzle + union

Specifications

Technical data

Connection thread M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg) 0.2
INFORMATION

Kärcher Nigeria


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