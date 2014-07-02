Nozzle kit for FR, 650 l/h - 850 l/h
Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (650 to 850 l/h).
Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (650 to 850 l/h). Suitable for the following types: 2.640-679, 2.640-355 and 2.641-065.
Specifications
Technical data
|Flow rate (l/h)
|650 / 850
|Connection thread
|M22 x 1.5
|Weight incl. packaging (kg)
|0.1
Compatible machines
- FR 30 Surface Cleaner
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C EASY!
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Hard Surface Cleaner FR 30 Me
- Hard surface cleaner FR 30 Me
- Hard surface cleaner FR 50
- Surface Cleaner FR 30
- Surface Cleaner FR 50 Me