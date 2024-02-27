Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar
30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).
30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).
Features and benefits
Very flexible PVC high-pressure hose
- Ultra lightweight and optimal handling.
- Pressure resistant up to 120 bar.
Connection: 1/8"
- Compatible with pipe cleaning nozzles.
Specifications
Technical data
|Max. pressure (bar)
|140
|Connection thread
|EASY!Lock
|Length (m)
|30
|Weight incl. packaging (kg)
|2.3
Compatible machines
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MX Car
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