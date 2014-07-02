Zinc-coated swivel holder

Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel.

Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel. Suitable for 6.392-106.

Specifications

Technical data

Weight incl. packaging (kg) 2
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INFORMATION

Kärcher Nigeria


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