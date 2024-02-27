Professional
High-pressure cleaners
- Trigger guns
- Spray lances
- Weed control
- Rotary nozzles (dirt blasters)
- Multiple-jet nozzles
- Kärcher Power nozzle
- Steam jet nozzle / nozzle protector / rollover nozzle
- Nozzle union / spacer
- High-pressure hoses
- Pipe cleaning
- Floor and hard surface cleaner
- Foam systems
- Mixers and injectors
- Quick Connect
- Coupling parts
- Hose reels
- Facade and solar panel cleaning
- Wet blasting attachment
- Drum and tank cleaning
- Add on kits
- Water connection
- Other HP Accessories
- Washing brushes
- Take-off point equipment
- Remote control
- Control cable
- High-pressure pipework
- Plant installation
- Hose track system high-pressure cleaners
- Flue pipe
- Fuel supply
- Chimney stainless steel
Professional Vacuums
- Batteries
- Battery chargers
- Nozzle kits
- Filter bags
- Filter T/ NT
- Bends
- Suction nozzles
- Suction tubes
- Suction hoses
- Connecting sleeves
- Target-group-specific accessory kits for vacuum cleaners
- Other accessories NT
- Upright brush-type vacuum cleaner accessory
- Further accessories dry vacuum cleaners
- Modification kit, non-conductive media