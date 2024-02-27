Spray lance, 600 mm, rotatable

600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.

600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.

Specifications

Technical data

Max. working pressure (bar) 300
Length (mm) 600
Temperature (°C) max. 155
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0.8
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