Spray lance extender, 1000 mm

Spray lance extension with EASY!Lock connection. Length 1000 mm.

Specifications

Technical data

Max. working pressure (bar) 300
Length (mm) 1000
Temperature (°C) max. 155
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0.6
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