Stainless steel swivel holder

Swivelling wall bracket made of high-grade steel (for 2.641-866). This makes maximum flexibility and convenience possible when working with the HP hose.

Specifications

Technical data

Weight incl. packaging (kg) 1.8
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Kärcher Nigeria


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