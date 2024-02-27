Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)

Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet.

Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. The wet blasting attachment is connected to the lance (replaces high-pressure nozzle).

Specifications

Technical data

Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 4.2
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