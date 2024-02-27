Foam Blocker RM 761, 2.5l
The CarpetPro Foam Blocker RM 761 reduces foaming in wastewater tanks and increases the device‘s duration of use. Compatible with all machines.
Highly effective Foam Blocker RM 761 from Kärcher specially developed for use in the waste water tank or defoamer tank of spray extraction machines, scrubber dryers and wet vacuum cleaners. The agent is added directly to the waste water tank, where it effectively prevents heavy foam build-up – ideal for professionals in the building cleaning sector because it means no interruptions to cleaning. This way, the waste water tank can fill all the way up without the float tripping too early and without the suction turbine getting damaged.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|2.5
|Packaging unit (Piece(s))
|5
|Weight (kg)
|2.1
|Weight incl. packaging (kg)
|2.6
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|164 x 125 x 160
Compatible machines
- B 150 R
- B 300 R I
- B 40 C Bp + D 43
- B 40 C Bp + D 51
- B 40 C Bp + R 45
- B 40 C Bp + R 55
- B 40 C Bp Classic + D 43
- B 40 C Ep + D 43
- B 40 C Ep + D 51
- B 40 C Ep + R 45
- B 40 C Ep + R 55
- B 40 W Bp + D 43
- B 40 W Bp + D 51
- B 40 W Bp + R 45
- B 40 W Bp + R 55
- B 40 W Bp DOSE (disc)
- B 40 W Bp DOSE (roller)
- B 90 R configured
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp *KAP
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic *KAP
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp 160Ah Li
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp*
- PW 30/1 power brush for Puzzi 10/2
- PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4
- Puzzi 10/1
- Puzzi 10/1 Edition
- Puzzi 10/2 Adv
- Puzzi 30/ 4 GB
- Puzzi 30/4
- Puzzi 30/4 E
- Puzzi 8/1
- Puzzi 8/1 Adv
- Puzzi 8/1 C
Application areas
- Car preparation
- Wet vacuuming
- Textile surfaces
- Parts cleaning