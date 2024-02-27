FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751, 10l

Acidic deep cleaner for manual and mechanical sanitary and building cleaning. Effectively removes limescale, calcareous deposits, rust, milkstone, urine scale and cement film.

Powerful, particularly low-foaming and therefore ideal for use with scrubber dryers: the FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751 from Kärcher. Based on sulphamic acid, this detergent for mechanical and manual deep cleaning effectively removes limescale, calcareous deposits, rust, milkstone, urine scale and cement film from all acid-resistant surfaces such as ceramic tiles, sanitary facilities and metal. FloorPro Deep Cleaner RM 751 is therefore the ideal solution for swimming pools and for deep cleaning after construction projects. With its integrated corrosion protection and easily separable properties, the deep cleaner is also ideal for use in industrial environments.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 10
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 0.7
Weight (kg) 10.9
Weight incl. packaging (kg) 11.3
Dimensions (L × W × H) (mm) 230 x 188 x 307
Compatible machines
Application areas
  • Post-construction cleaning
  • Floor cleaning
Accessories
