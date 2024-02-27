FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 10l
Intensive cleaner optimised for use with the eco!efficiency mode of our scrubber dryers. Tough on oil and grease stains in logistics and production environments.
Extra powerful cleaning, easily separable and low-foaming: with its powerful formulation, the alkaline FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency is specially designed to work with the eco!efficiency mode of Kärcher scrubber dryers. It reliably removes soiling caused by grease and oil from industrial floors and other surfaces in industrial environments, such as ESD floors, flowing screeds or surfaces coated with epoxy resin. The effective grease cleaner is also extremely effective for manual cleaning, easily separable and, thanks to the absence of silicones, ideal for use in metalworking and paint processing companies.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|10
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|12.2
|Weight incl. packaging (kg)
|10.9
Compatible machines
- B 150 R
- B 300 R I
- B 40 C Bp + D 43
- B 40 C Bp + D 51
- B 40 C Bp + R 45
- B 40 C Bp + R 55
- B 40 C Bp Classic + D 43
- B 40 C Ep + D 43
- B 40 C Ep + D 51
- B 40 C Ep + R 45
- B 40 C Ep + R 55
- B 40 W Bp + D 43
- B 40 W Bp + D 51
- B 40 W Bp + R 45
- B 40 W Bp + R 55
- B 40 W Bp DOSE (disc)
- B 40 W Bp DOSE (roller)
- B 90 R configured
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp *KAP
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic *KAP
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp 160Ah Li
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp*
Application areas
- Floor cleaning