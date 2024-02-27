PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l

Acidic high-pressure primary cleaner for sanitary areas and the food industry. Removes limescale, rust, beer stone and milk stone deposits as well as grease and albumen stains.

Thanks to its broad efficacy spectrum, the acidic PressurePro Active Cleaner RM 25 from Kärcher can be used in numerous applications for thorough cleaning with high-pressure cleaners. The detergent effortlessly removes limescale, rust, beer stone and milk stone deposits as well as grease and albumen stains. It is therefore ideal for tank interior cleaning in the food industry, for deep cleaning of cold stores and cold-storage rooms as well as sanitary areas, such as in swimming pools or public toilets in motorway service areas, airports or train stations. The powerful combination of quick-cleaning surfactants, phosphoric and hydrochloric acid as well as effective corrosion protection to protect metals, cleans milk rooms and milking parlours in agriculture thoroughly and safely. In addition, the PressurePro Active Cleaner RM 25 can be used in very small amounts and therefore reduces material costs for cleaning.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 200
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 0.2
Weight incl. packaging (kg) 225
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 200l
Compatible machines
Application areas
  • Barrel cleaning
  • Milk kitchens
  • Sanitary facilities
  • Food tankers
Accessories
INFORMATION

Kärcher Nigeria


E-Mail: info@ng.kaercher.com
SSL Secured
© 2025 Kärcher Nigeria