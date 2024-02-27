PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750, 10l
Powerful deep cleaner effectively removes the most stubborn stains, such as oil, grease, soot, blood and proteins. Low foam production. Particularly suited for floor cleaning by machine and for processing with hard surface cleaners.
Versatile, low-foaming PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 suitable for use with high-pressure and surface cleaners as well as scrubber dryers. The powerful detergent was specially developed for the high demands in production and industry - in particular the food industry and commercial kitchens. It removes typical stubborn dirt and residues caused by oil, grease, soot, protein, fruit juice, wine or beer from surfaces and is also suitable for deep cleaning heavily soiled industrial floor coverings. The highly concentrated industrial cleaner can be dosed very sparingly and is therefore particularly economical to use. If necessary, it can also be used for manual cleaning.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|10
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|13.7
|Weight (kg)
|11.1
|Weight incl. packaging (kg)
|11.8
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|290 x 190 x 230
Compatible machines
- B 150 R
- B 300 R I
- B 40 C Bp + D 43
- B 40 C Bp + D 51
- B 40 C Bp + R 45
- B 40 C Bp + R 55
- B 40 C Bp Classic + D 43
- B 40 C Ep + D 43
- B 40 C Ep + D 51
- B 40 C Ep + R 45
- B 40 C Ep + R 55
- B 40 W Bp + D 43
- B 40 W Bp + D 51
- B 40 W Bp + R 45
- B 40 W Bp + R 55
- B 40 W Bp DOSE (disc)
- B 40 W Bp DOSE (roller)
- B 90 R configured
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp *KAP
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic *KAP
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp 160Ah Li
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp*
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 X Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S Classic
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/10-4 M
- HDS 7/10-4 MX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C EASY!
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Application areas
- Transport and machines
- Car/engine wash
- Parts cleaning
- Floor cleaning
- Surface degreasing