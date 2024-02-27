The highly concentrated, particularly high-yield and therefore extremely economical PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 represents the strongest combination of cleaning surfactants and complexing agents that Kärcher has to offer. Specially designed to meet the stringent demands of the food industry and bakeries, this powerful deep cleaner removes typical food soiling from practically all alkali-resistant surfaces, machines, appliances and utensils. Smoke resin, proteins, fats and oils, soot and burnt-in sugar glazes are completely removed. Rack trolleys, baking trays and ovens, smoking systems, grilling and roasting stands, smoking chambers, convection ovens, cold storage rooms - the list of possible applications is almost endless. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 is free of fragrances and dyes and can be rinsed off without leaving any residue.