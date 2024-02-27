PressurePro Surface Cleaner, acidic RM 93 Agri, 10l

Acid surface cleaner for milk parlours, milk rooms and stables. Removes even the most stubborn deposits, such as limescale, minerals and rust. Corrosion inhibitors preserve stable fixtures.

The thick consistency of our acidic PressurePro Surface Cleaner RM 93 Agri is specially adapted to the cleaning requirements of milking parlours and dairies on farms. Viscous, the cleaner adheres to the milking equipment, frames, joints and crevices. Inorganic deposits such as limescale, rust, milkstone and urine scale are removed effortlessly, the risk of animals slipping on walking and standing surfaces is reduced. RM 93 Agri is safe for use on stainless steel, tiles and plastics – ideally, and to reduce potential pathogens, alternate with Kärcher's alkaline PressurePro foam cleaner RM 91 Agri.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 10
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 1.4
Weight incl. packaging (kg) 11.4
PressurePro Surface Cleaner, acidic RM 93 Agri, 10l
PressurePro Surface Cleaner, acidic RM 93 Agri, 10l
PressurePro Surface Cleaner, acidic RM 93 Agri, 10l
PressurePro Surface Cleaner, acidic RM 93 Agri, 10l
Compatible machines
Application areas
  • Stable facilities, milk parlours, milk rooms
  • Floor and surface cleaning
  • Sanitary facilities
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