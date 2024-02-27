PartsPro Cleaner RM 39, 200l

Gentle cleaning and degreasing agent effectively removes oil, grease and soot stains from metal parts and provides temporary corrosion protection.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 200
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 10.5
Weight incl. packaging (kg) 232.6
PartsPro Cleaner RM 39, 200l
PartsPro Cleaner RM 39, 200l
PartsPro Cleaner RM 39, 200l
PartsPro Cleaner RM 39, 200l
Compatible machines
Application areas
  • Parts cleaning
  • Surface degreasing
Accessories
INFORMATION

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