Active Foam CP 940, 20l
Slightly alkaline cleaning shampoo, produces a stable foam in clean park systems and in self-service wash bays. Active Foam CP 940 is gentle on the surfaces and can be easily rinsed away. It has a pleasant fresh lemon scent.
Ideal for vehicle washes with brushes in self-service wash systems, but also very suitable for use in high-pressure cleaners with foam jets: the extremely economical Active Foam CP 940 from Kärcher for thorough and gentle washing of cars and commercial vehicles. Designed for use as a wet and dry foam with a brush, the active foam produces a bright and voluminous foam that effortlessly dissolves oil, grease and mineral contamination while increasing brush sliding ability for gentle cleaning. In addition, coordination with subsequent wax products prevents streaking on the paintwork and reduces resoiling of the brushes. The surfactants contained in CP 935 are biodegradable in accordance with the OECD, making it environmentally friendly, and it separates oil and water very quickly in the oil separator.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|20
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|8
|Weight (kg)
|20.5
|Weight incl. packaging (kg)
|22.1
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|250 x 230 x 410
Compatible machines
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 X Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S Classic
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/10-4 M
- HDS 7/10-4 MX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C EASY!
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Application areas
- Vehicle cleaning
- Commercial vehicle cleaning
- Cars, commercial vehicles, bicycles
- Cars