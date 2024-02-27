Our Top Care CP 950 is a very effective gloss dryer for use in self-service wash systems, with a yield of up to 1,250 passenger cars per litre. The drying aid can also be used with high-pressure cleaners and – irrespective of the water hardness and quality – sustainably and effectively supports the gloss retention of the paintwork of cars, commercial vehicles and bikes. In combination with osmosis water, it ensures stain-free drying and is also VDA-compliant. Contained surfactants are biodegradable in accordance with the OECD.