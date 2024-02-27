VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l

Special drying aid for washes without blow drying. Lets water run off over large surfaces and dries without spots and streaks. Suitable for high-pressure cleaners as well.

VehiclePro Liquid Leather RM 833 is the perfect drying aid for commercial vehicle wash systems without blow drying. Its special formulation forms a closed film of water that runs off vertical surfaces without making droplets and then dries without streaks or stains – ideal for cleaning vehicles with large visible surfaces, such as buses. In addition, VehiclePro Liquid Leather RM 833 also has cleaning properties due to its active ingredient base and can therefore be used as a brush shampoo in systems with only one dosing device. Of course, the surfactants contained are biodegradable in accordance with EEC 648/2004.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 12
Weight (kg) 20.5
Weight incl. packaging (kg) 21.4
Dimensions (L × W × H) (mm) 260 x 240 x 390
VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l
VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l
VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l
Compatible machines
Application areas
  • Commercial vehicle cleaning
  • Railway vehicles
Accessories
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