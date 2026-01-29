Askesuger AD 2
Med integrert filterrengjøring, langvarig sugekraft og 14-liters metallbeholder: kraftig askesuger og tørrstøvsuger for trygg fjerning av aske – uten kontakt med smuss.
Kraftig, brukervennlig og sikker: AD 2 askesuger og tørrstøvsuger med 600-watts turbin gjør fjerning av aske enkelt. Det integrerte filterrengjøringssystemet sørger for langvarig sugekraft ved å rense filteret med et knappetrykk – og gjenoppretter ytelsen umiddelbart. Det enkle filtersystemet med robust flatfilter og metallgrovsfilter gjør at beholderen kan tømmes raskt og hygienisk uten kontakt med smuss. Metallbeholder, fleksibel slange i belagt metall og flammehemmende materialer gir maksimal sikkerhet ved oppsuging av aske. Det skrå munnstykket gir god arbeidskomfort og når enkelt inn i hjørner og trange områder i peisen, slik at alt askeavfall fjernes. Den kompakte utformingen gjør at askesugeren tar liten plass, og slangen kan festes på maskinen når den ikke er i bruk.
Egenskaper og fordeler
Kärcher ReBoost filterrengjøringsteknologi - filterrengjøring ved å trykke på en knappKonstant høy og langvarig sugekraft. Egnet for støvsuging av store mengder skitt.
Enkeltfiltersystem (flammehemmende) med robust, flatefilter og grovt smussfilter av metallFor å lett tømme og rengjøre beholderen uten å komme i kontakt med smuss. Ekstremt enkel å håndtere takket være rask fjerning av filteret i bare ett trinn.
Flammebestandig materiale, metallbeholder og metallslange (kappe)For maksimal sikkerhet ved oppsuging av aske – selv ved feil bruk.
Vinklet håndmunnstykke
- For grundig rengjøring av alle hjørner og trange områder i peisen.
1,2 meter sugeslange i belagt metall
- For høy fleksibilitet og enkel bruk.
«Pull & Push» låsesystem
- Beholderen kan raskt og enkelt åpnes, lukkes og tømmes.
Praktisk bærehåndtak på beholderen
- For praktisk tømming av beholderen.
Praktisk parkeringsposisjon på enheten
- Lett tilgjengelig oppbevaring av sugeslangen – ideelt ved korte arbeidsavbrudd.
Stor kabelkrok
- For sikker og praktisk oppbevaring av strømkabel.
Kompakt og lett design
- For plassbesparende oppbevaring av enheten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|600
|Sugeeffekt (W)
|140
|Støvsuger (mBar)
|maks. 210
|Luftmengde (l/s)
|maks. 40
|Beholderkapasitet (l)
|14
|Beholdermateriale
|Metall
|Strømledning (m)
|4
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støynivå (dB)
|82
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 330 x 440
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.2 m
- Sugeslange materiale: metallbelagt
- Flatfilter: 1 Stk, Polyster
- Grovsmussfilter
- Grovfilter, materiale: Metall
Utstyr
- Filterrensfunksjon
- Komfortabelt håndtak på beholderen
- Hvileposisjon
- Ledningskrok
- Oppbevaring for mindre deler
Videoer
Bruksområder
- Aske
- Peiser, ovner m.m.
- Griller
Tilbehør
