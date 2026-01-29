Askesuger AD 2

Med integrert filterrengjøring, langvarig sugekraft og 14-liters metallbeholder: kraftig askesuger og tørrstøvsuger for trygg fjerning av aske – uten kontakt med smuss.

Kraftig, brukervennlig og sikker: AD 2 askesuger og tørrstøvsuger med 600-watts turbin gjør fjerning av aske enkelt. Det integrerte filterrengjøringssystemet sørger for langvarig sugekraft ved å rense filteret med et knappetrykk – og gjenoppretter ytelsen umiddelbart. Det enkle filtersystemet med robust flatfilter og metallgrovsfilter gjør at beholderen kan tømmes raskt og hygienisk uten kontakt med smuss. Metallbeholder, fleksibel slange i belagt metall og flammehemmende materialer gir maksimal sikkerhet ved oppsuging av aske. Det skrå munnstykket gir god arbeidskomfort og når enkelt inn i hjørner og trange områder i peisen, slik at alt askeavfall fjernes. Den kompakte utformingen gjør at askesugeren tar liten plass, og slangen kan festes på maskinen når den ikke er i bruk.

Egenskaper og fordeler
Askesuger AD 2: Kärcher ReBoost filterrengjøringsteknologi - filterrengjøring ved å trykke på en knapp
Konstant høy og langvarig sugekraft. Egnet for støvsuging av store mengder skitt.
Askesuger AD 2: Enkeltfiltersystem (flammehemmende) med robust, flatefilter og grovt smussfilter av metall
For å lett tømme og rengjøre beholderen uten å komme i kontakt med smuss. Ekstremt enkel å håndtere takket være rask fjerning av filteret i bare ett trinn.
Askesuger AD 2: Flammebestandig materiale, metallbeholder og metallslange (kappe)
For maksimal sikkerhet ved oppsuging av aske – selv ved feil bruk.
Vinklet håndmunnstykke
  • For grundig rengjøring av alle hjørner og trange områder i peisen.
1,2 meter sugeslange i belagt metall
  • For høy fleksibilitet og enkel bruk.
«Pull & Push» låsesystem
  • Beholderen kan raskt og enkelt åpnes, lukkes og tømmes.
Praktisk bærehåndtak på beholderen
  • For praktisk tømming av beholderen.
Praktisk parkeringsposisjon på enheten
  • Lett tilgjengelig oppbevaring av sugeslangen – ideelt ved korte arbeidsavbrudd.
Stor kabelkrok
  • For sikker og praktisk oppbevaring av strømkabel.
Kompakt og lett design
  • For plassbesparende oppbevaring av enheten.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Nominell inngangseffekt (W) 600
Sugeeffekt (W) 140
Støvsuger (mBar) maks. 210
Luftmengde (l/s) maks. 40
Beholderkapasitet (l) 14
Beholdermateriale Metall
Strømledning (m) 4
Tilbehørsstørrelse (mm) 35
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Støynivå (dB) 82
Farge svart
Vekt uten tilbehør (kg) 4,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,2
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 330 x 440

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 1.2 m
  • Sugeslange materiale: metallbelagt
  • Flatfilter: 1 Stk, Polyster
  • Grovsmussfilter
  • Grovfilter, materiale: Metall

Utstyr

  • Filterrensfunksjon
  • Komfortabelt håndtak på beholderen
  • Hvileposisjon
  • Ledningskrok
  • Oppbevaring for mindre deler
Videoer

Bruksområder
  • Aske
  • Peiser, ovner m.m.
  • Griller
Tilbehør
