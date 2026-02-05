Luftrenser AF 50

AF 50-luftrenseren med lasersensorteknologi, automatisk modus, skjerm, H13-filtrering og filtrering med aktivt karbon, fjerner patogener, fint støv, allergener og lukt i rom på 50 til 65 m².

Perfekt luftrensing for større rom innendørs, som stuer og arbeidsrom. Luftrenseren, AF 50, renser inneluft for allergener, forurensninger og patogener ved hjelp av et flerlagsfiltersystemet. Luftrenseren har aktivt karbon og en skjerm for visning av drifstparametere. Her vises blant annet luftkvaliteten i PM2,5-partikler i µg/m³, luftkvaliteten i fargekoder, temperaturen og den relative fuktigheten. Luftrenseren er dessuten et utmerket valg på grunn av funksjoner som tidtaker, barnesikring, nattmodus og ultrastille drift. I tillegg har den en filtereffektivitet på 99,95 % for partikler på 0,3 µm, og lasersensor av høy kvalitet for automatisk drift. I automatisk drift tilpasses ytelsesnivået selvstending til mengden luftforurensning. Luftrenseren har også en filterlevetid på rundt ett år, med dette er avhengig av luftforurensningen og bruksintensiteten.

Egenskaper og fordeler
Luftrenser AF 50: Høy beskyttelse 13-filter
Høy beskyttelse 13-filter
For å binde lukt og damp med kjemikalier.
Luftrenser AF 50: Dobbelt luftinntakssystem
Dobbelt luftinntakssystem
Høy luftgjennomstrømning garanteres takket være luftinntak på begge sider.
Luftrenser AF 50: Fargeskjerm
Fargeskjerm
Viser temperatur, luftfuktighet og -kvalitet, samt filter- og enhetsstatus.
4 roterende valser
  • For full mobilitet.
Stille drift
  • Jevntgående motorer og vifter, og stille luftkanaler.
Automatisk modus
  • Sensoren styrer den automatiske modusen og tilpasser ytelsen til luftkvaliteten.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tilkoblingsbelastning (W) 50
Egnet romstørrelse (m²) opptil 100
Luftgjennomstrømning (m³/t) maks. 520
Filtereffektivitet i henhold til partikkelstørrelse (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Strøminnstillinger 5
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 9,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,5
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 290 x 580

* Anbefalt romstørrelse er basert på en takhøyde på tre meter og luftutskifting tre ganger per time, for drift ved høyeste ytelsesnivå.

Utstyr

  • Dobbelt filtersystem
  • Indikator for filterskifte
  • Visning av luftkvalitet
  • Temperaturvisning
  • Visning av relativ luftfuktighet
  • Betjening av enheten med berøringsfunksjon
  • Automatisk modus
  • Nattmodus
  • Låsefunksjon
  • Tidtakerprogram (Tidsurprogram)
